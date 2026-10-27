Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis aracının sağanak sonrası kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

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Kırıkkale-Konya kara yolu üzerindeki Karaahmetli köyü yakınında saat 07.40 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

KAYGANLAŞAN YOLDA DEVRİLDİ

Kırıkkale'den Ankara'nın Bala ilçesi istikametine seyir halinde olan N.K. idaresindeki 06 GBM 698 plakalı midibüs, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sağanak sonrası feci kaza, Kırıkkale’de işçi servisi devrildi! 15 yaralı

15 İŞÇİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, toplamda 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağanak sonrası feci kaza, Kırıkkale’de işçi servisi devrildi! 15 yaralı

Yaralanan işçilerin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışanı olduğu öğrenildi. Jandarma trafik ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağanak sonrası feci kaza, Kırıkkale’de işçi servisi devrildi! 15 yaralı

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Kırıkkale Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıKırıkkale

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