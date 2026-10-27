Sağanak sonrası feci kaza, Kırıkkale’de işçi servisi devrildi! 15 yaralı
Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis aracının sağanak sonrası kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilgili inceleme başlatıldı.
Kırıkkale-Konya kara yolu üzerindeki Karaahmetli köyü yakınında saat 07.40 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
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KAYGANLAŞAN YOLDA DEVRİLDİ
Kırıkkale'den Ankara'nın Bala ilçesi istikametine seyir halinde olan N.K. idaresindeki 06 GBM 698 plakalı midibüs, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
15 İŞÇİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, toplamda 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yaralanan işçilerin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışanı olduğu öğrenildi. Jandarma trafik ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.