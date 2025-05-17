Sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Mayıs 2025 12:14 - Güncelleme: 17 Mayıs 2025 12:31 - Güncelleme:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Balıkesir Valiliği'nin sağanak yağış uyarısının ardından Bandırma'da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağmur, kısa sürede sele dönüştü. İlçede bazı mahallelerde yollar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı. İlgili Haber Türkiye'den 100 ülkeye ihraç ediliyor! Trump bile "Perfecto" diyerek övgüler dizdi VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI Yağıştan etkilenen vatandaşlar, kendi imkânlarıyla sokak girişlerine bariyer kurarak suyun evlerine ve iş yerlerine girmesini engellemeye çalıştı. Araç sürücüleri ise suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ve Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri taşkın yaşanan noktalarda su tahliye çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar