Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Balıkesir Valiliği'nin sağanak yağış uyarısının ardından Bandırma'da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağmur, kısa sürede sele dönüştü. İlçede bazı mahallelerde yollar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yağıştan etkilenen vatandaşlar, kendi imkânlarıyla sokak girişlerine bariyer kurarak suyun evlerine ve iş yerlerine girmesini engellemeye çalıştı. Araç sürücüleri ise suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı - 1. Resim

Belediye ve Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri taşkın yaşanan noktalarda su tahliye çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Baklagillerin kraliçesi! Dünyada sadece Afyonkarahisar'da yetişiyor, koparmanın cezası 557 bin TLFenerbahçe'de seçim için kaç imza kaldı? İşte son durum...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep'te halı fabrikasında patlama! Yaralılar var - GündemGaziantep'te fabrikada patlama!Sağlık Bakanlığı harekete geçti! 1669 internet sitesine erişim engeli - Gündem1669 internet sitesine erişim engeliİkinci Minguzzi vakası! "Neden baktın" deyip hayatlarını kararttılar - Gündem"Neden baktın" deyip hayatlarını kararttılarBakan Ersoy Türkiye Kültür Yolu'nu Manisa'da başlattı: 45 bin sanatçı halkımızla buluşuyor! - GündemBakan Ersoy Türkiye Kültür Yolu'nu başlattıYavuz Bingöl'den Sırrı Süreyya Önder mesajı: Rahat uyu, barış geldi yurduna baboş - GündemBingöl'den 30 yıllık dostuna: Barış geldi yurduna baboşÇamaşır makinesi yangına neden oldu - GündemÇamaşır makinesi yangına neden oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...