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Sağlık Bakanı Memişoğlu acemi kasap bilançosunu açıkladı: "Binlerce kişi yaralandı, kesimi profesyonellere bırakın"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlık Bakanı Memişoğlu acemi kasap bilançosunu açıkladı: &quot;Binlerce kişi yaralandı, kesimi profesyonellere bırakın&quot;
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu acemi kasap bilançosunu açıkladı. Memişoğlu "Binlerce kişi yaralandı, kesimi profesyonellere bırakın" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kurban Bayramı'nın birinci gününde Türkiye genelinde 14 bin 372 kişinin kurban kesiminde yaralanarak hastaneye başvurduğunu açıkladı.

İSTANBUL, ANKARA, KONYA... BİNLERCE KİŞİ YARALANDI

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim sırasında meydana geldiği yaralanmalar hakkında bilgi vererek, "Kurban Bayramı'nın ilk gününde; Başkent Ankara'da bin 49, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634, Manisa'da 572 olmak üzere 81 ilimizde toplam 14 bin 372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık tesislerimize başvurmuştur." dedi.

KESİM İŞİNİ UZMANLARA BIRAKIN

Kurban kesiminin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğine işaret eden Bakan Memişoğlu, "Kurban kesimlerinin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor; henüz kurbanını kesmeyen vatandaşlarımıza bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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