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Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak, işte aranan şartlar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak, işte aranan şartlar
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Uzman Erbaş Alımı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Resmi Gazete'de yayınlandı, Sahil Güvenlik Komutanlığınca uzman erbaş alımı yapılacak. Başvuru tarihi belli oldu, işte aranan şartlar...

Sahil Güvenlik Komutanlığı, en az lise veya dengi okul mezunu olmak koşuluyla uzman erbaş alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilan göre başvurular, e-Devlet üzerinden 3-14 Haziran'da yapılacak.

Başvuru sahiplerinde en az lise veya dengi okul mezunu olma, 1 Ocak 2024 itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olma şartı aranacak.

Askerlik görevini yükümlü erbaş, er veya sözleşmeli erbaş, er olarak yapmış veya yapıyor olanlar da ilana başvurabilecek. Sözleşmeli erbaş ve erler, 29 yaşını bitirmemişse ilana başvurabilecek.

Askerlik hizmetini yapmış adaylarda terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olma şartı aranacak.

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmiş olanlar ile askeri öğrencilikle ilişiği kesilmiş olanlar başvuru yapamayacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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