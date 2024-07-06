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Sahile inen asansörde feci ölüm! 50 metreden düşerek öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Konyaaltı Sahili, Intihar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da 60 yaşlarındaki bir adam, dünyaca ünlü sahile inişin gerçekleştiği yaklaşık 50 metre yükseklikteki asansörün bulunduğu kısımdan düşerek hayatını kaybetti.

Dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’nde yer alan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne inişin sağlandığı asansörden sahile inmek için sıra bekleyenler, bir kişinin aşağı düştüğünü görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

50 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

İhbarla birlikte bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 60-65’li yaşlardaki erkeğin, ölümüne ilişkin bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Sahile inen asansörde feci ölüm! 50 metreden düşerek öldü - 1. Resim

İNTİHAR İDDİASI ÜZERİNDE DURULUYOR

Olayın gerçekleştiği yerde de inceleme yapan ekipler, düşen kişinin asansöre biniş ve bekleme noktasında yaklaşık 1,5 metre yükseklikteki korkulukların bulunduğunu göz önüne alarak olayın intihar ihtimali olabileceği üzerinde durdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurunu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sahile inen asansörde feci ölüm! 50 metreden düşerek öldü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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