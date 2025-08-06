Sahte belge ile kalış süresini uzatmak istedi! Yabancı uyruklu şahıs için resmi açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, "Sahte sağlık raporuyla, yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'de kalış süresinin usulsüz biçimde uzatıldığı" yönündeki iddialara ilişkin, söz konusu rapora istinaden herhangi bir ikamet izni verilmesinin veya mevcut ikamet izni süresinin uzatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Göç İdaresi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Sahte sağlık raporuyla, yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'de kalış süresinin usulsüz biçimde uzatıldığı" yönündeki haber ve paylaşımlara dair yazılı açıklama yaptı.

HASTANEYE SUNDUĞU BELGE SAHTE ÇIKTI

Açıklamada, Başkanlığa başvuran yabancıların teslim ettiği tüm belgelerin büyük bir titizlikle incelendiği, gerçek olup olmadığının ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit edildiği, sahte belge sunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: