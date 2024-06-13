Sahte belgeyle para toplayan dilencinin üzerinden bin 500 TL çıktı

Çankırı’da sahte belge ile vatandaşlardan para isteyen dilenci zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üzerinden 1.500 lira çıktı.

Çankırı Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri şehir merkezinde devriye esnasında bir dilenci ile karşılaştı. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ankara'dan geldiği tespit edilen dilenci kadının, sahte belgeler ile vatandaşlardan para istediği ortaya çıktı.

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 1.500 TL ÇIKTI

Dilenci kadının yapılan üst aramasında bin 500 TL para ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan kadın zabıta eşliğinde il sınırı dışına gönderildi.