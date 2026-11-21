İstanbul Büyükçekmece'de kira borcu nedeniyle tahliye edildiği evin duvarlarını şiirlerle dolduran Abdullah Güngör, yaşananların ardından ilk kez konuştu. Yazıları yaklaşık 3 ayda tamamladığını belirten Güngör, "Uyurken bunlar oldu, bir uyandım herkes beni arıyor" dedi. Güngör, evi tahliye etmeden önce boyamayı planladığını da söyledi.

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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, kiracı olarak yaşadığı evin duvarlarına yazdığı şiirlerle gündem olan Abdullah Güngör, olayın ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Mahallesi'nde bulunan evinden kira borcu nedeniyle tahliye edilen Güngör, duvarları şiirlerle doldurmasının arkasında yaşadığı ekonomik ve kişisel sıkıntıların bulunduğunu anlattı.

"İŞ YERİMİZİ KAYBETTİK, KİRALARI ÖDEYEMEDİK"

Kentsel dönüşüm nedeniyle iş yerini kaybettiğini ve bu süreçte maddi zorluklar yaşadığını belirten Güngör, kira ödemelerinin de bu nedenle aksadığını söyledi.

Güngör, "Sıkıntılı başladı, iş hayatımızla ilgili sıkıntılar vardı. Kentsel dönüşümden dolayı iş yerimizi kaybettik. O depresyonla o eve geçtik, dolayısıyla 1-2 ay kiramız gecikti. Ondan sonra ödeme yaptık, sonra tekrar 1-2 ay gecikme olmuştu. Ev sahibinden mühlet istedik, bize biraz zaman ver diye. Ondan sonra bir türlü düzelemedik, ödeyemedik" dedi.

Bu dönemde kız arkadaşının da cezaevine girdiğini anlatan Güngör, duvarlara şiir yazmaya nasıl başladığını kendisinin de bilmediğini ifade etti.

Şair ruhlu kiracı konuştu: Uyurken meşhur oldum

"TAVANLAR KALMIŞTI, ORAYA YAZMAK ÇOK ZOR"

Evdeki duvarları yaklaşık 2,5-3 ay içerisinde şiirlerle doldurduğunu söyleyen Güngör, yazıları işten arta kalan zamanlarında kaleme aldığını belirtti.

Güngör, "O sıralar işten geliyordum, bir iki saat zamanım oluyordu. O ara uyuyuncaya kadar yazıyordum. Ama bazen kendimi kaptırırdım ki, akşam 18.00'a kadar yazıyordum. O yazıları 2,5-3 ay içinde yazdım" diye konuştu.

Evin her bölümüne farklı konularda şiirler yazdığını belirten Güngör, "Mesela mutfağına yemek üzerine şiirler yazdım. Tavana yazı yazmak çok zor, o yüzden devam edemedim. Tavanlar kalmıştı" ifadelerini kullandı.

Güngör, başlangıçta küçük kalem kullandığını, duvarlarda boş alan kalmayınca yazıların üzerinden daha büyük kalemle geçmeye başladığını anlattı.

"BİR UYANDIM HERKES BENİ ARIYOR"

Evdeki şiirlerin sosyal medyada ve haberlerde gündem olmasının kendisini şaşırttığını söyleyen Güngör, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Haberleri görünce şaşırdım, böyle bir şey olacağını rüyamda görsem inanmazdım. Uyurken bunlar oldu, bir uyandım herkes beni arıyor."

Haberlerin ardından çok sayıda kişinin kendisine ulaştığını belirten Güngör, olayın bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini söyledi.

Şair ruhlu kiracı konuştu: Uyurken meşhur oldum

"EVİ BOYAYIP ÇIKACAKTIK"

Ev sahibini mağdur etmek amacıyla hareket etmediğini savunan Güngör, evi boşaltmadan önce duvarları boyamayı planladığını belirtti.

"Mağdur değil, biz oradan çıkarken boyayıp çıkacaktık" diyen Güngör, 7-8 aylık kira borcu bulunduğunu ve yeni bir iş yeri açmaya çalıştığını söyledi.

Güngör, "Toparlayıp, kirayı toplu bir şekilde vereceğim" diyerek borcunu ödemeyi planladığını ifade etti.

Binanın kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu da belirten Güngör, bu nedenle yıkılıncaya kadar evde kalmayı düşündüklerini anlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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