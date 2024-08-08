Sakarya’da 15 yaşında çocuğun kullandığı pat pat devrildi: 10 yaralı

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı pat pat devrildi. Meydana gelen kazada 10 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçukur Mahallesi'nde H.T.O. (15) idaresindeki pat pat devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Kazada, pat patı kullanan H.T.O. ile araçtaki A.U. (37), M.A.E. (16), H.E.O. (22), H.E. (41), M.M.T. (18), E.T. (47), R.E. (45), Ö.F.E. (17) ve M.K. (51) yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.