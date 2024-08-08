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Sakarya’da görümce dehşeti! Gelini kaynar suyla yaktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sakarya’da görümce dehşeti! Gelini kaynar suyla yaktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ikamet eden 31 yaşındaki yabancı uyruklu kadın dehşeti yaşadı. İddiaya göre ziyaret için İstanbul’dan gelen görümce, gelinin yüzüne kaynar su döktü, genç kadının vücudunda yanıklar oluştu.

Korkunç haber Sakarya’da meydana geldi. Altındere Osmanağa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu S.K. (31) ile İstanbul'dan ziyaretlerine gelen görümcesi F.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. 

ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine F.K., S.K.’nın yüzüne kaynar su dökerek yaralanmasına sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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