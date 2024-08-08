Sakarya’da görümce dehşeti! Gelini kaynar suyla yaktı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Ağustos 2024 11:09 - Güncelleme: 8 Ağustos 2024 11:15 - Güncelleme:

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ikamet eden 31 yaşındaki yabancı uyruklu kadın dehşeti yaşadı. İddiaya göre ziyaret için İstanbul’dan gelen görümce, gelinin yüzüne kaynar su döktü, genç kadının vücudunda yanıklar oluştu.