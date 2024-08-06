Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yenge cinayeti! Önce bıçakladı sonra kaçtı, korkunç görüntüler ortaya çıktı

Yenge cinayeti! Önce bıçakladı sonra kaçtı, korkunç görüntüler ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da eşinin kardeşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadının öldürülme anı cep telefonu ile kaydedildi. Katilin yengesini 24 bıçak darbesiyle katlettiği ortaya çıkarken, kızının feryatları yürek dağladı.

Feci olay, Samsun’un Terme ilçesinin kırsal mahallesi olan İlimdağ'da 1 Ağustos'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 

Yenge cinayeti! Önce bıçakladı sonra kaçtı, korkunç görüntüler ortaya çıktı - 1. Resim

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI YÜZÜNDEN BIÇAKLAMIŞ

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Demir (40), arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşinin eşi 3 çocuk annesi Fatma Demir'i (37) 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında Fatma Demir'i Mustafa Demir'in annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D.'nin tutup, Mustafa Demir'in bıçakladığı ileri sürüldü. 

Yenge cinayeti! Önce bıçakladı sonra kaçtı, korkunç görüntüler ortaya çıktı - 2. Resim

TUTUKLANDILAR

Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan Mustafa Demir, annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Olayın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde ölen kadının kızının feryatları yürekleri dağlarken, Fatma Demir'in yerde can çekişmesi ve katil ile annesinin olay yerinden tarım aracı patpat ile geri geri kaçmaları olayın dehşetini gözler önüne serdi. 

Yenge cinayeti! Önce bıçakladı sonra kaçtı, korkunç görüntüler ortaya çıktı - 3. Resim

Olaydan sonra otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilen Fatma Demir'in 24 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Kupa maçı sonrası yaşanan kriz Zaha'nın sonu oldu! Suudi Arabistan'a transfer oluyorParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İspanya-Fransa finali
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi - GündemAYM kararını verdi! Bir siyasi parti resmen kapatıldıInstagram ne zaman açılacak? Toplantıdan detaylar sızdı, işte META'nın savunması - GündemToplantıdan detaylar sızdı, işte META'nın savunmasıSosyal medyada gündem olmuştu... Ordu'da savcı ile garson arasındaki gerginlik kamerada - GündemSavcı-garson tartışması kamerada!Babanın çaresizliği yürekleri dağladı! Ambulansın camından dakikalarca oğlunu izledi - GündemBabanın feryadı yürekleri dağladı81 ilde 'Çember-20' operasyonu: 4 bin 517 firari yakalandı - Gündem81 ilde 'Çember-20' operasyonu: 4 bin 517 firari yakalandıMeteoroloji 6 Ağustos tahminlerini paylaştı! Bunaltıcı sıcaklar devam edecek - GündemTermometreler 40 dereceyi aşacak
Sonraki Haber Yükleniyor...