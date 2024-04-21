Sakarya'da şüpheli ölüm: Kadın cesedi bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki yaylada, kadın cesedi bulundu. Betül Kurt'a ait olduğu belirlenen cansız bedende herhangi bir kesici ve delici bir yara olmaması dikkat çekti.

Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki Soğucak Yaylası girişinde bulunan kulübenin yakında meydana gelen olayda, bitki toplamaya gelen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan kadını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA HERHANGİ BİR İZ YOK

Bölgeye giden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler neticesinde Betül Kurt (27) olduğu tespit edilen kadının Serdivan ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Kurt’un vücudunda herhangi bir kesici ve delici bir yara görülmediğini tespit eden ekipler, kadının cenazesini Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine kaldırdı.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken kadının kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.