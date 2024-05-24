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Salça kovalarının içinden çıkanlar görenleri şoke etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Salça kovalarının içinden çıkanlar görenleri şoke etti
Diyarbakır, Silah Kaçakçılığı, Emniyet Müdürlüğü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da aile görünümü verilen bir araçta yapılan aramada, salça kovaları içinde 14 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda aparatı ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, çevre illerden çok sayıda silahın kaçak yollarla Diyarbakır’a geleceği bilgisini değerlendirerek takibe başladı.

Salça kovalarının içinden çıkanları görenleri şoke etti - 1. Resim

Çalışmalar ve takip sonucunda dün, aile görünümü verilen araç kent girişindeki uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı. Aramada, salça kovaları içinde 14 adet ruhsatsız tabanca, 65 adet şarjör, 40 adet yiv ve setleri bulunan namlu, 40 adet fişek yatağı, 80 adet tabanca pimi ve 100 adet fişek ele geçirildi.

Salça kovalarının içinden çıkanları görenleri şoke etti - 2. Resim

Konuyla ilgili olarak yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Müdürlüğün, silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaların yoğun ve özverili bir şekilde devam etmekte olduğu vurgulandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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