Salda Gölü çevresine kara asfalt döküldü

Türkiye'nin önemli iç turizm merkezlerinden Salda Gölü'ne kara asfalt döküldü. Gölün çevresine dökülen asfalt görüntüleri ise büyük tepki ile karşılandı. Uzmanlar bunun ekosisteme büyük bir zararı olacağını belirtirken, gölün de büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'nün batı kesimlerine asfalt döküldü. Son yıllar iç turizmin önemli dinamiklerinden olan Salda Gölü'ne çekilen asfalt tepkiyle karşılandı.

EKOSİSTEME BÜYÜK ZARAR VERECEK

TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü'nün beyaz kumul ve turkuaz renklerinin en yoğun olduğu Kayadibi bölgesinde yıllar önce yol yapılmasının göl ekosistemine büyük zarar vereceği yönünde çok kez bilimsel uyarıda bulunmalarına rağmen, önceki yıllardan bugüne devam ettirilen yol yapım çalışmalarını eleştirdi.

GÖL BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA

Yıllar önce yapılan yol nedeniyle, insan faaliyetlerinden korunması gereken gölün yarı çevresinin yapılaşmaya da açıldığını kaydeden Dr. Erol Kesici, “Ayrıca bu alanda zengin manyezit yatakları var. Göl kıyısından dağın eteklerine kadar yükselen bu doğal kaynağın, göl ekosistemi arasındaki bağlantısı yol yapımıyla kesilmiştir. Bu yolun bulunduğu alan, yüzde 90'dan daha fazla magnezyum ve demirce zengin, koyu renkli mineral içeren göl ortamında oluşmuş kayaçların yer aldığı çökellerle kaplı alandır.

AYAKKABIYLA BİLE BASILMAMALI

Bu her bakımdan çok değerli olan hidratlı karbonatlar biyomineralizasyonla adeta karnabaharın oluşması gibi büyümekte olduğundan yıllar öncesinde, her biri canlılık özelliği içeren tohumlar olduğu içim bu beyaz kayaçların ve tortul çökellerin bulunduğu yerlere 'ayakkabınızla bile basmayın' uyarısında bulunmuştum. Ama bugün Salda Gölü'nün suyu ve beyazlıkları kararmakta ve tehlike altında" dedi.