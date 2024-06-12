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Saldırgan-başıboş hayvanlara yönelik çalışma tamamlandı! AK Partili Yenişehirlioğlu "Bir ilk" diyerek duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Saldırgan-başıboş hayvanlara yönelik çalışma tamamlandı! AK Partili Yenişehirlioğlu &quot;Bir ilk&quot; diyerek duyurdu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Saldırgan-başıboş köpek sorununun çözümüne yönelik bir süredir yürüttüğüm çalışmayı tamamlamış bulunuyorum. Hazırladığımız raporun komisyon ve yasama çalışmaları açısından temel oluşturacağına ve yol gösterici nitelik taşıyacağına inanıyorum." dedi.

 AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, "sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" kapsamında yürüttüğü çalışmaları tamamlayarak hazırladığı raporu AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci'ye sundu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yenişehirlioğlu, "Saldırgan-başıboş köpek sorununun çözümüne yönelik bir süredir yürüttüğüm çalışmayı tamamlamış bulunuyorum. Bu süreçte bakanlarımız, siyasetçilerimiz, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, köpek saldırısı sonucu mağdur olanlar ve aileleri, hayvanseverler, sanatçılar, basın mensupları ve kanaat önderleri gibi toplumun birçok farklı kesiminden yüzlerce vatandaşımızın önerilerini dinledim, not ettim ve rapor haline getirdim." bilgisini verdi.

Yenişehirlioğlu şöyle devam etti:

"Görüş alma ve raporlama sürecimizin temel felsefesi aziz milletimizin sesine kulak verme; sorunların çözümü noktasında milletimizin katkılarına tabiri caizse muhtaç olma anlayışımızdır. İşte bu görüş alma süreci tam da bu sorumluluk bilincimizin tezahürüdür. Büyük bir hassasiyetle ve hiçbir filtre uygulamadan dosyamıza eklediğimiz raporların, komisyon ve yasama çalışmaları açısından oldukça faydalı bir temel oluşturacağına ve yol gösterici nitelik taşıyacağına inanıyorum. Oldukça verimli geçen bu süreçte değerli fikir ve önerileriyle çalışmamıza katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

"NET BİR ÇÖZÜME ULAŞMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR"

Hazırladığı dosyanın bir örneğini AK Parti Grup Başkanı Güler'e, bir örneğini de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kirişci'ye takdim ettiğini bildiren Yenişehirlioğlu, konuya taraflı değil duyarlı ve çözüm odaklı bir şekilde yaklaşmanın her bir vatandaşın görevi olduğunu ifade etti.

Saldırgan-başıboş hayvanlara yönelik çalışma tamamlandı! AK Partili Yenişehirlioğlu "Bir ilk" diyerek duyurdu - 1. Resim

Ortaya çıkan bu raporun, toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bu sorunun çözümü noktasında ciddi katkılar sunacağına inandığını kaydeden Yenişehirlioğlu, "Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin, toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖZVERİLİ BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATILDI"

AK Parti Grup Başkanı Güler, Yenişehirlioğlu'nun sahipsiz sokak hayvanları meselesinde toplumun her kesimini dinleyerek çok özverili bir çalışmaya imza attığını belirterek, "Bu çalışmaların hepsini derleyeceğiz, toplayacağız. Bakanlıklarımızın çalışmaları ve raporları var, bu öneriler ışığında bunları da bir araya getirmek suretiyle inşallah bir metin ortaya koyacağız. Bu metni de kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

Saldırgan-başıboş hayvanlara yönelik çalışma tamamlandı! AK Partili Yenişehirlioğlu "Bir ilk" diyerek duyurdu - 2. Resim

Komisyon Başkanı Kirişci de bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu belirterek, AK Parti'nin her konuda olduğu gibi bu konuyla ilgili de ilk mevzuatı gündeme getiren parti olduğunu ifade etti.

Hayvanları Koruma Kanunu'na işaret eden Kirişci, "Bugün bütün toplum kesimleri mevzuatta bir değişiklik, iyileştirme, gelinen noktadaki sorunu çözebilme kabiliyeti olan yeni bir düzenleme olsun arzusundalar. Meclis tarihinde benim siyasi dönemimde böyle kapsamlı çalışma bir ilk." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, toplumun farklı kesimleriyle görüşülerek hazırlanan 3 klasörlük raporun, Komisyon üyeleri için de yol gösterici olacağını belirtti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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