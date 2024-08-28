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Saldırıya uğrayan tavuğu için suni teneffüs yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis'te Bülent Olcay adlı vatandaşın tavuğu için verdiği mücadele büyük takdir topladı. Sansar saldırısı sonrası hareketsiz kalan tavuğu hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs yaptı.

Bitlis merkeze bağlı 8 Ağustos Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tavuğunun yerde hareketsiz yattığını gören Bülent Olcay isimli vatandaş, tavuğunu hayata döndürmek için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. 

Dakikalarca tavuğa suni teneffüs yapan vatandaş tavuğu hayata döndüremedi ama Olcay’ın bu çabası vatandaşlardan büyük takdir topladı.

TAVUĞUNU HASTANEYE GÖTÜREN ADAMI AKILLARA GETİRDİ

Bülent Olcay'ın tavuğu için verdiği canhıraş mücadele, yıllar önce Hatay'da tavuğunu pansuman için hastaneye götüren vatandaşı akıllara getirdi.

Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde, yaralı tavuğunu tedavi için devlet Hastanesine getirmiş, hayvana pansuman yapması için sağlık personelini ikna etmeye çalışmıştı, o anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Saldırıya uğrayan tavuğu için suni teneffüs yaptı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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