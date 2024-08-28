Saldırıya uğrayan tavuğu için suni teneffüs yaptı

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Ağustos 2024 09:03 - Güncelleme: 28 Ağustos 2024 09:38 - Güncelleme:

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Bitlis'te Bülent Olcay adlı vatandaşın tavuğu için verdiği mücadele büyük takdir topladı. Sansar saldırısı sonrası hareketsiz kalan tavuğu hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs yaptı.

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