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100 yılda bir çiçek açan 'Agave' bitkisine Didim'de rastlandı! Koparmanın cezası 387 bin TL

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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100 yılda bir çiçek açan &#039;Agave&#039; bitkisine Didim&#039;de rastlandı! Koparmanın cezası 387 bin TL

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de çok nadir bulunan 'Agave' bitkisine Didim Akbük ilçesinde rastlandı. 60 ila 100 yıl arasında bir defa çiçek açma özelliği bulunan Agave, özel korumaya alındı. Çevre Kanunu gereğince çiçeğin koparılmasının cezası ise 387 bin TL.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca endemik bitki türlerinden olan ve Aydın ilinde sadece Söke ilçesi Doğanbey Eski Rum köyünde olan, Türkiye’de nadir bulunan Agave bitkisi icra edilen faaliyet esnasında Didim Akbük ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde 'Agave' bitki türüne rastlandı. 

100 yılda bir çiçek açıyor! Koparmanın cezası 387 bin TL - 1. Resim

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Jandarma ekipleri bitkinin koruma altına alınması için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Biyolojik çeşitliliğin devamını sağlamak, gelecek nesillere biyolojik açıdan zengin bir doğa bırakabilmek için çevrede bulunan vatandaşlara Çevre Kanunu kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu.

100 yılda bir çiçek açıyor! Koparmanın cezası 387 bin TL - 2. Resim

AGAVE BİTKİSİ NEDİR?

Agave bitkisi Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan ender bir bitkidir. Bitkinin ortalama 60 ila 100 sene arasında sadece bir kere çiçek açtığı belirtiliyor. 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. Madde gereğince koparılması ya da zarar verilmesi yasak olan 'Agave' bitkisine zarar verildiği takdirde 387 bin 142 TL para cezası uygulanıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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