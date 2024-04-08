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Samsun'da alkollü şahıslar ölüme neden olacaktı! Pompalı tüfekle ateş açtılar: 6 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da alkollü şahıslar ölüme neden olacaktı! Pompalı tüfekle ateş açtılar: 6 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun"da alkollü 2 kişinin parkta pompalı tüfekle ateş açması sonucu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Gençlik Parkı'nda alkollü oldukları öğrenilen B.Ç. (37) ve K.K. (26) adlı şahıslar parkta pompalı tüfekle ateş açtılar. Tüfekten çıkan saçmalar S.C.A. (26), T.Ş. (26), M.C.A. (22), B.Ç.(22), A.D.C. (20) ve Ü.C.O. (16) adlı şahıslara isabet etti.

Yaralılar, Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Çekilen röntgen filminde akciğerine 2 adet saçma isabet ettiği tespit edilen S.C.A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların ise hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi.

Polis tüfekle ateş açan K.K. ve B.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. K.K.'nin 1.93 promil ve B.Ç.'nin ise 2.19 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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