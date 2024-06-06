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Samsun’da feci kaza: Cipin çarptığı motosikletli genç vefat etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun’da feci kaza: Cipin çarptığı motosikletli genç vefat etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu anayola düşen 18 yaşındaki Abdullah Kartal, cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri İncesu Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. 

Samsun’da feci kaza: Cipin çarptığı motosikletli genç vefat etti - 1. Resim

MOTOSİKLETİYLE DEVRİLİNCE CİP ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, 55 JE 938 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan Abdullah Kartal (18) ara caddeden anayola çıkmak isterken motosikletiyle birlikte devrildi. Anayola düşen sürücüye o sırada seyir halinde olan Karanfil T. idaresindeki 61 ABB 507 plakalı cip çarptı. 

Samsun’da feci kaza: Cipin çarptığı motosikletli genç vefat etti - 2. Resim

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşlar kazayı 112'ye bildirmesi üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Samsun’da feci kaza: Cipin çarptığı motosikletli genç vefat etti - 3. Resim

Kazayı haber alıp olay yerinde olan Abdullah Kartal'ın yakınları gözyaşı döktü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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