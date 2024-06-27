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Samsun’da koca dehşeti: Önce eşini bıçakladı, sonra intihar etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun’da koca dehşeti: Önce eşini bıçakladı, sonra intihar etti
Samsun, Intihar, Kadın Cinayeti, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da karısını bıçaklayan bir kişi, aynı bıçakla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Ebusuud Efendi Caddesi'nde meydana geldi. 

AYNI BIÇAKLA İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre, mobilyacıda çalışan E.A (38) evlerinde tartıştığı eşi L.Ö.A'yi (34) sol karın boşluğunun alt kısmında bıçakla yaraladı. E.A aynı bıçakla bu kez kendini sol göğüs kısmının 4 yerinden yaraladı. 

AMBULANS VE POLİSLER GELDİ

Kadının kendini evden dışarı atıp yardım istemesi üzerine olay yerine ambulansla ve polis ekipleri sevk edildi. E.A ambulansla, L.Ö.A ise özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Samsun’da koca dehşeti: Önce eşini bıçakladı, sonra intihar etti - 1. Resim

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Ağır yaralanan E.A. doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan L.Ö.A, "Önce beni bıçakladı, sonra ardı ardına bıçağı kendisine vurdu" dedi.

BEBEKLERİ DOĞDUKTAN BİR GÜN SONRA ÖLMÜŞ

Çiftin 5 yıllık evli oldukları, yaklaşık 2 yıl önce bir bebeklerinin doğduktan bir gün sonra vefat ettiği ve bu olaylardan sonra çocukları olmadığı için aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı iddia edildi. E.A'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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