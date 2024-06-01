Samsun'daki kum zambaklarını koparmanın cezası bir servet!

Samsun'da dünyada nadir rastlanan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarını koparmanın cezası 387 bin 141 lira. Bazı vatandaşlar sahilde görsel şölen oluşturan zambakların koparılmaması gerektiğini bilmediğini söyleyip koruma altına alınması gerektiğini ifade etti.

Samsun'un Atakum ilçesindeki sahil hattı dünyanın en nadir rastlanan bitkisine ev sahipliği yapıyor.

Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından dünyada nadir rastlanması ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altına alınan kum zambakları, Samsun sahilini süslüyor.

KUM ZAMBAĞINI KOPARMANIN CEZASI 387 BİN

Özellikle Atakum ilçesi İncesu mevkisinde açan kum zambaklarının korumak amaçlı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uyarı tabelaları konulsa da bazı vatandaşlar kum zambağının koparılmaması gerektiğini bilmiyor.

2024 yılında koparılmasının cezasının 387 bin 141 bin TL olan kum zambağı endemik tür olarak dikkat çekiyor.

VATANDAŞLARIN CEZADAN HABERİ YOK

Bazı vatandaşlar kum zambaklarını koparmanın cezasını bilmediklerini ve daha dikkat edeceklerini söylerken, bazı vatandaşlar ise sahildeki tüm kum zambaklarının koruma altına alınması gerektiğini ifade etti.