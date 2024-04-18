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Saniyeler içinde yerle bir olmuş, 1000'e yakın insan ölmüştü: 'Rönesans Rezidans' davasında ilk duruşma

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremden en çok etkilenen il olan Hatay'da, 1000'e yakın insana mezar olan Rönesans Rezidans'a ilişkin dava başladı. İlk duruşma Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden en ağır şekilde etkilenen Hatay'da  binlerce bina yerle bir olurken, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti.

Depremin yok ettiği Antakya ilçesinde ise en çok ölüm Ekinciler Mahallesi’nde ‘Cennetten bir köşe’ vaadiyle satılan Rönesans Rezindans’ta yaşanmıştı. 1000'e yakın insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Rönensans Rezidans, depremde saniyeler içinde yerle bir olmuştu.

Saniyeler içinde yerle bir olmuş, 1000'e yakın insan ölmüştü: 'Rönesans Rezidans' davasında ilk duruşma - 1. Resim

DAVA BAŞLADI

Rönesans Rezidans ile ilgili dava bugün görülen ilk duruşma ile başladı. Rönesans Rezidans’ta yakınlarını kaybeden vatandaşların da yer aldığı duruşmaya rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden, Ö.A., M.H.E. ve B.S. ise mevcutlu olarak katıldı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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