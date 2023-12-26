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    Şanlıurfa'da şehit mezarına çirkin saldırı

    Şanlıurfa'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler şehit mezarını tahrip etti. Çirkin saldırıya çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

    Şanlıurfa&#039;da şehit mezarına çirkin saldırı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çirkin saldırı olayı Eyyübiye ilçesindeki Harrankapı Aile Mezarlığında yaşandı. Şehit Mehmet Topraksüren’in yakınları, mezarlığa gittiklerinde mezar taşının kırıldığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, mezar taşını kırarak zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Şanlıurfa Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Bekir Kılcı, şehit kardeşi Ahmet Topraksüren ile tahrip edilen mezarı ziyaret ederek, Fatihalar okudu. Kılcı, şehit mezarına yapılan saygısızlığa tepki göstererek, mezar taşını kıran kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaların güvenlik güçleri tarafından başlatıldığını belirtti.

    "ŞEHİDİN MEZARINDAN NE İSTEDİNİZ"

    Şanlıurfa Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Bekir Kılcı, şehit mezarı ziyaretinde açıklamada bulundu. Kılcı, “Dün şehidimizin ailesi mezarlığa gelerek şehitlerinin mezarını ziyaret ediyorlar. Baktıklarında şehit mezarına zara verildiğini görüyorlar. Bunları yapanların kim olduğu bellidir. Terör örgütler, terör yandaşları, destek verenler ve Demirtaş’a özgürlük çağrısı yapanlar yapıyor. Bizim anlamadığımız canları yananlar bizleriz ama kuyruk acısını onlar çekiyorlar. Yazık yani, şehidin mezarından ne istediniz, günahtır” dedi.

    Şanlıurfa'da şehit mezarına çirkin saldırı

    “ALLAH YAPANLARI KAHRU PERİŞAN ETSİN"

    Şehidin kardeşi Ahmet Topraksüren de şehit ağabeyinin mezar taşının kırılmasına tepki gösterdi. Topraksüren, “Biz dün ailece ziyarete geldik. Gediğimizde böyle acı bir tabloyla karşılaştık. Şehidimiz kanıyla vatanı korumaya gitmişti. Şimdi böyle bir tabloyu görünce ister istemez huzursuz oluyoruz, bir şey diyemiyorum. Allah bunu yapanları bildiği gibi yapsın. Bunu yapanların yandaşlarını da kahru perişan etsin. Çünkü bizim içimiz yanıyor. Yani bu taştan ne istediniz. Zaten olan olmuş, kanımızı vermişiz. Bu taşı kırınca elinize ne geçti” ifadelerini kullandı.

    Mehmet Topraksüren, 28 Ağustos 2011 tarihinde, Hakkari Şemdinli'de göreve gittiği sırada terör örgütü PKK’nın döşediği mayının patlaması sonucu şehit olmuştu.

    Düzenleyen: Fatih Uğur - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ŞehitMezarŞanlıurfa
    Haberler > Gündem > Şanlıurfa'da şehit mezarına çirkin saldırı
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