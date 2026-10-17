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Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine darbe! Yakalanan 29 şüphelinin tamamı tutuklandı

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Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı. Mahalle ve sokak aralarında özellikle gençleri hedef alarak uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Şanlıurfa'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri tarafından operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 29 şüphelinin tamamının tutuklandığını duyurdu.

Şanlıurfada uyuşturucu tacirlerine darbe! Yakalanan 29 şüphelinin tamamı tutuklandı
Başlık ResmiŞanlıurfada uyuşturucu tacirlerine darbe! Yakalanan 29 şüphelinin tamamı tutuklandı

29 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmaların ardından düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine darbe! Yakalanan 29 şüphelinin tamamı tutuklandı
Başlık ResmiŞanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine darbe! Yakalanan 29 şüphelinin tamamı tutuklandı

MAHALLE VE SOKAK ARALARINDA UYUŞTURUCU SATIŞI YAPIYORLARMIŞ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şüphelilerin mahalle ve sokak aralarında özellikle gençlere uyuşturucu madde sattıklarının ve uyuşturucu ticareti yürüttüklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve toplumun güvenliğini hedef alan uyuşturucu satıcılarına fırsat verilmeyeceği vurgulandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KARARLILIK MESAJI

Bakanlığın açıklamasında, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Güvenlik güçlerinin kararlı ve özverili çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonların kesintisiz sürdürüleceği belirtilirken operasyonda görev alan jandarma ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tebrik edildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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