Sapık ve dolandırıcılara 13 ilde operasyon düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Temmuz 2024 08:15 - Güncelleme: 8 Temmuz 2024 08:24 - Güncelleme:

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13 ilde “nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği, cinsel taciz ve yasa dışı bahis” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Sibergöz-50” operasyonlarında hesaplarında 364 milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüpheli yakalandı.