Sapık ve dolandırıcılara 13 ilde operasyon düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
13 ilde “nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği, cinsel taciz ve yasa dışı bahis” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Sibergöz-50” operasyonlarında hesaplarında 364 milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüpheli yakalandı.
Operasyon detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre; Düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 364 milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, Elazığ, Niğde ve Edirne merkezli Adana, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Amasya, Ankara, İzmir, Kastamonu ve Muğla olmak üzere 13 ilde düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartının ele geçirildiğini kaydetti.
Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarmaları tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı