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Sarıgül ailesi soruşturmasında sıcak gelişme: 11 kişi hakkında gözaltı kararı

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Sarıgül ailesi soruşturmasında sıcak gelişme: 11 kişi hakkında gözaltı kararı
Başlık ResmiSarıgül ailesi soruşturmasında sıcak gelişme: 11 kişi hakkında gözaltı kararı

Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’unun gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanamayan şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

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Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’u yakalanırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Daha önce gözaltına alınan 8 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:

"Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan"

Öte yandan, bu soruşturmada Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer alıyor. ​​​​​​​

Sarıgül ailesi soruşturmasında sıcak gelişme: 11 kişi hakkında gözaltı kararı
Başlık ResmiSarıgül ailesi soruşturmasında sıcak gelişme: 11 kişi hakkında gözaltı kararı

SORUŞTURMADA 22 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

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TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Devam eden soruşturmada, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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