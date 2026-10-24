İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. Mahkeme, Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı'nın tutuklanmasına karar verirken 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

SAVCILIK 3 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü tutuklama, 2'si ise ev hapsi talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

3 TUTUKLAMA, 2 EV HAPSİ KARARI

Şüphelilerin işlemlerini tamamlayan nöbetçi hâkimlik, Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Böylece Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderilirken, 2'si ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

MİLYONLARCA AVROLUK İŞLEMLER MERCEK ALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli iki kişinin şikâyeti üzerine, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılığın açıklamasına göre müştekiler, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiğini ve 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ileri sürmüştü.

Ayrıca dosyada 1,5 milyon avro değerindeki tekne satışına ilişkin iddialar da yer almıştı.

Şikâyetçi iki kişi, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini, belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini de öne sürmüştü.

Savcılık, müşteki ifadeleri, sunulan ses ve görüntü kayıtları ile diğer deliller doğrultusunda soruşturmayı genişletmişti.

EMİR SARIGÜL DE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın ilk aşamasında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül, 21 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı.

Başsavcılık ayrıca milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialara ilişkin dosyanın, milletvekilliği dokunulmazlığı kapsamında ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini açıklamıştı.

SORUŞTURMADA YENİ OPERASYON

İlk operasyonun ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, 22 Ekim'de 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler arasında Mustafa Sarıgül'ün koruması Beşir Ömer Demir de yer aldı.

Son operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ünün tutuklanmasıyla soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

Yurt içi ve yurt dışındaki para hareketleri ile şirketler arasındaki bağlantıların incelendiği soruşturma sürüyor.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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