İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında yeni görüntüler incelendi. İstanbul Valiliği, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini açıkladı.

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü yönündeki ihbarla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.

Valilik açıklamasına göre, 22 Kasım akşamı Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda aslan görüldüğü yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi veteriner hizmetleri ekipleri bölgede koordineli arama çalışması başlattı.

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SOMUT BULGUYA RASTLANMADI

Çalışmalar kapsamında alan, termal kameralı dronlarla havadan ve ekipler tarafından karadan tarandı. Ayrıca yemleme yapıldı ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanıldı. Ancak saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna ilişkin somut bir bulguya rastlanmadı.

ASLAN OLMADIĞI KANAATİNE VARILDI

Valilik, 23 Kasım'da ekiplere ulaştırılan farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin de incelendiğini belirtti. Yapılan değerlendirme sonucunda görüntülerdeki hayvanın aslan ya da diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı kanaatine varıldığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir.

Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması hâlinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır."

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