Sarıyer’deki ‘aslan’ alarmının etkisi sürerken, İstanbul Valiliği’nin “Bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadı, büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir” açıklaması ‘Görünen hayvan ne?’ sorusunu gündeme taşıdı. Yaban Hayatı Komisyonu Üyesi Serhan Coşkun, merak edilen soruya cevap verdi.

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İstanbul’un Sarıyer ilçesinde ‘Dişi aslan görüldü’ ihbarı sonrasında geniş çaplı başlatılan arama çalışmaları sürerken, İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

“SAZ VEYA YABAN KEDİSİ “

Görülen hayvanın aslan olup olmadığı merak edilirken, Yaban Hayatı Komisyonu Üyesi Serhan Coşkun merak edilen sorunun cevabını A Haber canlı yayınında cevapladı.

Coşkun, "Hava koşulları, toprakta kalan izler ve hayvanın geçtiği güzergahları belirlemek her ne kadar zor olsa da görüntülerden ve Valiliğin açıklamasından anlaşıldığı üzere bu hayvan kesinlikle aslan değil. O bölgelerde saz kedisi veya yaban kedisi gibi evcil kedilere kıyasla oldukça iri kedi ırkları bulunuyor, muhtemelen görülen tür bunlardan biriydi" ifadelerini kullandı.

Sarıyer’de ekipleri seferber eden hayvan neydi? Herkesin merak ettiği soruyu uzmanı cevapladı

“GÖRSEL YANILMA”

Coşkun, "Vatandaşın ilk kez böylesine büyük bir yaban kedisiyle karşılaşması, uzaktan göz yanılması yaşaması ve ormanlık alanın getirdiği tedirginlikle birleşince böyle bir endişenin doğması oldukça olağan" diye vurgulayan Coşkun, vatandaşların yaşadığı paniğin görsel bir yanılmadan kaynaklandığını belirtti.

Sarıyer’de ekipleri seferber eden hayvan neydi? Herkesin merak ettiği soruyu uzmanı cevapladı

“PRESTİJ MESELESİ HALİNE GETİRİYOR”

Coşkun, sosyal medya algısının kaçak yaban hayvanı besleme konusunda kişileri etkilediğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

Ülkemizde yaban hayvanı kaçakçılığı, bunların evlerde bakımı ve beslenmesi maalesef sanıldığından çok daha fazla rastlanan bir durum. İnsanlar bunu sosyal medya algısıyla bir prestij ve statü meselesi haline getiriyor. Çevrenin ilgisini çekmek için bu canlıları yasa dışı yollarla temin edip evlerinde besleme ve sergileme eğilimine giriyorlar.

Sarıyer’de ekipleri seferber eden hayvan neydi? Herkesin merak ettiği soruyu uzmanı cevapladı

“DOĞADA HAYATTA KALMASI İMKANSIZ”

Yabani hayvanların ev ortamına alıştıktan sonra doğal hayatta kalma yetisini kaybettiğini ifade eden Coşkun “ Evde bakılan bir hayvan insana ve şehre alıştığı için doğrudan doğaya dönüp hayatta kalması imkansız hale geliyor, bu sebepten bir daha asla vahşi doğaya bırakılamıyorlar" dedi.

Sarıyer’de ekipleri seferber eden hayvan neydi? Herkesin merak ettiği soruyu uzmanı cevapladı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'nde dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunulmuştu. Durumun, Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğüne de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçmişti.

Sarıyer’de ekipleri seferber eden hayvan neydi? Herkesin merak ettiği soruyu uzmanı cevapladı

Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemişti. Bölgede jandarma asayiş timi tarafından güvenlik tedbirleri alınırken çevrede ikamet eden vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma açılmış, genişletilen arama çalışmaları kapsamında Sarıyer'deki Belgrad Ormanı yaya ve araç giriş çıkışları kapatılmıştı.

Sarıyer’de ekipleri seferber eden hayvan neydi? Herkesin merak ettiği soruyu uzmanı cevapladı

“ASLAN BULUNDUĞUNA DAİR SOMUT BULGU YOK”

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir.

Sarıyer’de ekipleri seferber eden hayvan neydi? Herkesin merak ettiği soruyu uzmanı cevapladı

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