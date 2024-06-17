Sarıyer'de otluk alanda yangın! Müdahaleler aralıksız sürüyor

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Haziran 2024 23:01 - Güncelleme: 17 Haziran 2024 23:46 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Sarıyer'de otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, bölgede korku ve panik yaşanıyor.