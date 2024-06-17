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Sarıyer'de otluk alanda yangın! Müdahaleler aralıksız sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sarıyer'de otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, bölgede korku ve panik yaşanıyor.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ferahevler Mahallesi Fıstık Çamı Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayılırken, çevrede yoğun duman oluştu.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Çıkan yangının ardından bölgede yaşayan vatandaşları korku ve paniğe kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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