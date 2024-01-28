Kilise saldırısında 2 katil zanlısı da yakalandı! Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren iki katil zanlısının da yakalandığını duyurdu.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne bugün pazar ayini sırasında maskeli iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda 52 yaşında bir kişi hayatını kaybederken, İçişleri Bakanlığı geniş çaplı soruşturma başlattı. Kiliseye yapılan saldırı sonrasında 1 kişi gözaltına alınırken, saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

FAİLİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kiliseye yapılan saldırının hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın faillerini biran önce belirleyip yakalayarak adalet karşısına çıkartacaklarını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak'ı arayarak faillerin yakalanması için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü açıklamıştı.

Saldırıda vefat eden Tuncer Cihan'ın dayısı olduğunu belirten Kazım Aydemir, "Bir düşmanı yoktu. Benimle beraber de ayine gelirdi zaman zaman. Temiz, çok iyi bir insandı. Tanrı yanına erken aldı. Kimseye düşmanlığı yoktu. Ben de başka bir kilisedeydim, haberi telefonla aldım ve hemen buraya geldim" diye konuşmuştu.

İKİ KATİL ZANLISI DA YAKALANDI

Olayın üzerinden 24 saat geçmeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgisi olduğu belirlenen 1 kiyi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Yerlikaya iki katil zanlısının da yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır.” ifadelerini kullandı

SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ

Saldırının sorumluluğunu DAEŞ terör örgütünün üstlendiği ifade edildi.

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