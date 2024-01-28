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    • Bakan Yerlikaya duyurdu: Kilise saldırısında 2 katil zanlısı da yakalandı

    İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne düzenlenen saldırıda iki katıl zanlısı da duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır.” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bakan Yerlikaya duyurdu: Kilise saldırısında 2 katil zanlısı da yakalandı
    Sarıyer, Kilise, Saldırı, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne bugün pazar ayini sırasında maskeli iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda 52 yaşında bir kişi hayatını kaybederken, İçişleri Bakanlığı geniş çaplı soruşturma başlattı. Kiliseye yapılan saldırı sonrasında 2 katil zanlısı da gözaltına alındı.

    FAİLİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

    Kiliseye yapılan saldırının hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın faillerini biran önce belirleyip yakalayarak adalet karşısına çıkartacaklarını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak'ı arayarak faillerin yakalanması için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü açıklamıştı.

    Saldırıda vefat eden Tuncer Cihan'ın dayısı olduğunu belirten Kazım Aydemir, "Bir düşmanı yoktu. Benimle beraber de ayine gelirdi zaman zaman. Temiz, çok iyi bir insandı. Tanrı yanına erken aldı. Kimseye düşmanlığı yoktu. Ben de başka bir kilisedeydim, haberi telefonla aldım ve hemen buraya geldim" diye konuşmuştu.

    İKİ KATİL ZANLISI DA YAKALANDI

    Olayın üzerinden 24 saat geçmeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgisi olduğu belirlenen 1 kiyi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Yerlikaya iki katil zanlısının da yakalandığını duyurdu.

    İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır.” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SarıyerKiliseSaldırı
    Haberler > Gündem > Bakan Yerlikaya duyurdu: Kilise saldırısında 2 katil zanlısı da yakalandı
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