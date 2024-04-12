Sarp Sınır Kapısı insan akınına uğradı!

Artvin'de Ramazan Bayramı'nı yurt dışında geçirmek isteyenler sınır kapılarında konvoy oldu. Sarp Sınır Kapısı'nda da bayramın ilk iki günü 44 bin 890 yolcu giriş-çıkış yaptı. Öte yandan bu rakamın bugün ve yarın artacağı ifade edildi.

Ramazan Bayramı tatilinin dokuz gün olması, vatandaşları yollara düşürdü. Yurt genelinde şehirler arası giriş çıkışlar olduğu gibi sınır kapıları da insan akınına uğradı.

Ramazan bayramını yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısından Gürcistan’a geçti. 9 günlük bayram tatilini de fırsat bilen vatandaşlar, Karadeniz turu kapsamında tatillerini Batum’da sonlandırdı.

SAYI DAHA DA ARTACAK

Sarp Sınır Kapısından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramın 1. ve 2. günü verilerine göre giriş yapan yolcu sayısı, 26 bin 440 olurken, giriş- çıkış yapan yolcu sayısı ise 44 bin 890 olarak belirtildi. Bayramın son günü ve tatil süresince bu sayının artacağı ifade edildi.

İstanbul’dan motosikletle Karadeniz turu yapan Bayram Demirkaya, eşiyle tatil yolculuğunu Batum’da tamamladıklarını ifade ederek, “Eşimle motosikletle seyahat ediyoruz. Karadeniz boyunca Trabzon, Giresun, Ordu’yu gezdik. Ardından gezimizi Gürcistan’da tamamladık. Gürcistan’ı gezdikten sonra tekrardan İstanbul’a döneceğiz” dedi.

Abdurrahman Ünsal ise “İstanbul’da yaşıyorum. Ailecek gezmeye geldik. Trabzon, Rize, Artvin gezdikten sonra, Batum’u da gezmek istedik. Çocuğumun kimliğinin üzerinde fotoğraf olmadığı için ben giremedim. Ailenin diğer üyeleri girip geziyor. Biz de onları bekliyoruz” dedi.