Şaşırtan anlar! Her yeri toz bulutu kapladı: Göz gözü görmedi

Yüksekova’da oluşan toz bulutu ve sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden başlayan ve etkisini arttıran rüzgarın etkisiyle toz bulutu kısa sürede Cilo Dağları’nın yamaçlarını kapladı.

Toz bulutunun ilçede hayatı olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar, "Cilo Dağları, toz bulutundan dolayı şu an kaybolmuş durumda. Bu durum bu sene yaşanıyor ve hala devam ediyor. Bu durumla beraber sıcak havalar zaten almış başını gidiyor ve ilçede hayatı olumsuz etkiliyor" dediler.