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Şaşırtan anlar! Her yeri toz bulutu kapladı: Göz gözü görmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde rüzgarın etkisiyle gelen toz bulutları dağları kapladı. Vatandaşlar toz bulutunun ilçede hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Yüksekova’da oluşan toz bulutu ve sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi.

Şaşırtan anlar! Her yeri toz bulutu kapladı: Göz gözü görmedi - 1. Resim

Sabah saatlerinden başlayan ve etkisini arttıran rüzgarın etkisiyle toz bulutu kısa sürede Cilo Dağları’nın yamaçlarını kapladı.

Şaşırtan anlar! Her yeri toz bulutu kapladı: Göz gözü görmedi - 2. Resim

Toz bulutunun ilçede hayatı olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar, "Cilo Dağları, toz bulutundan dolayı şu an kaybolmuş durumda. Bu durum bu sene yaşanıyor ve hala devam ediyor. Bu durumla beraber sıcak havalar zaten almış başını gidiyor ve ilçede hayatı olumsuz etkiliyor" dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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