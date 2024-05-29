Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Satırla sokağa inip 2 kadını yaraladı! Korku dolu anlar kamerada

Satırla sokağa inip 2 kadını yaraladı! Korku dolu anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Polis Soruşturması, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, madde bağımlısı olduğu öne sürülen kişinin satırla saldırdığı 2 kadın yaralandı.

Değirmenönü Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen E.P. (24), para istemek için dayısı C.K'nin evine gitti. Kapının açılmaması üzerine öfkelenen E.P, sokağa çıkarak elindeki satırla önce park halindeki bir araca zarar verdi, ardından sokakta yürüyen kadınlara saldırdı.

2 KADINI YARALADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kadını Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRININ ARDINDAN UZAKLAŞTI

Olay, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlının evden elinde satırla sokağa çıkması, park halindeki araca zarar vermesi ve ardından sokaktaki kadınlara saldırması yer alıyor. Kayıtlarda, aynı evden çıkan bir kadının saldırgana engel olmaya çalışması, E.P'nin olaydan sonra koşarak uzaklaşması da bulunuyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Aralarında sosyal medya fenomeni de var! 1 Mayıs olaylarında 30 kişiye 510 yıla kadar hapis cezası talebiGeç saatte dışarı çıkma tartışmasında kan attı: 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aralarında sosyal medya fenomeni de var! 1 Mayıs olaylarında 30 kişiye 510 yıla kadar hapis cezası talebi - Gündem1 Mayıs olaylarında 30 kişiye 510 yıl hapis cezası talebiGeç saatte dışarı çıkma tartışmasında kan attı: 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürdü - Gündem16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürdüEv arkadaşını bıçaklayıp balkondan attı - GündemEv arkadaşını bıçaklayıp balkondan attıMillet Kütüphanesi'nin Fatih Sultan Mehmed sergisine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı - GündemCumhurbaşkanı Fatih'in eşyalarını incelediYer: Adana... 'Mehdiyim' diyerek bıçakla adliyeyi bastı - Gündem'Mehdiyim' diyerek bıçakla adliyeyi bastıEmniyetten kurbanlık alım satımı yapacaklara uyarı: Hemen polise haber verin - GündemKurbanlık alım satımı yapacaklara uyarı: Polise haber verin
Sonraki Haber Yükleniyor...