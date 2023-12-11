Savaş uçakları peş peşe havalandı! Irak'ın kuzeyindeki 13 hedef imha edildi

11 Aralık 2023 18:58 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 19:23

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'e yönelik hava harekatlarında, sorumlu düzeyde teröristlerin barındığı belirlenen 13 hedefin imha edildiğini bildirdi.

PKK İNLERİNE BOMBA YAĞDI

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terör hedeflerine saat 17.00'de hava harekatları icra edildiği belirtildi.

"YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMATLARLA VURDUK"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 13 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."