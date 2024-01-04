Seçil Erzan'dan yeni inciler, 'Canım sen Muslera’yı mutlaka hallet'

4 Ocak 2024 07:01 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 07:06

Fatih Terim Fonu dolandırıcılığının bir numaralı sanığı eski şube müdiresi Seçil Erzan’ın kırdığı cep telefonuyla ilgili bilirkişi raporunda Galatasaray’da tercümanlık yapan Musa Mert Çetin ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen avukat Candaş Gürol ile yaptığı konuşmalar deşifre oldu. Raporda Erzan’ın Mert Çetin’e Urugay’lı futbolcu Fenando Muslera’yı ikna etmesi için mesajlar attığı, Çetin’in de Muslera ve Alman futbolcu Lukas Podolski’yi ikna etmek için konuşması yer aldı.

Davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine ulaşan 553 sayfalık raporda Erzan’ın tercüman Çetin’e Aralık 2022’de yaptığı konuşmada “Canım sen Muslera’yı ve Poldi’yi mutlaka hallet... Çok çok iyi çünkü” dediği Çetin’in de “Muslera OK. 500 dedi ama yarın akşam gel bana dedi ben sabah Podolski’nin işini halledip gelicem yanına” cevabı verdiği görülüyor. Çetin konuşmanın devamında şunları söylüyor: Dün yeni yıllarını kutladım, dedim direkt girmeyeyim konuya bugün Poldi’ye dalıcam, bence Bruma’ya gerek yok çok yaymayalım derim ama yüz yüze konuşuruz.

MUSLERA TEDİRGİN OLDU

Çetin’in Muslera’nın fona yatırdığı para sonrası geri ödeme istemesi üzerine Seçil Erzan’ı sürekli Muslera’ya ödeme yapması konusunda sıkıştırdığı, Erzan’ın ise Çetin’i ödeme yapacağını belirterek oyaladığı konuşmalar görüldü. Raporda Çetin’in Şubat 2023’ün sonuna doğru Erzan’a sisteme güveninin kalmadığını, Muslera’nın geç yapılan ödeme sonrası tedirgin olduğunu ve durumu başkalarına anlatacağı konusunda korkuları olduğunu ifade eden mesajlar attığı yer aldı.

"YENİ KURBANLAR, PARDON YENİ MÜŞTERİLER..."

Seçil Erzan’ın avukat Gürol ile de konuşmaları raporda yer aldı. Kırılan telefonda Gürol’a söylediği yalanlar nedeniyle Gürol’un kariyerini bitireceğini söyleyerek Erzan’la evlenmekten vazgeçtiğine dair mesajlar tespit edildi. Gürol, attığı bir mesajda yalanlarından yorulduğunu söylediği Erzan’a “Ne oldu? Çeten ve sen, işleri çözdünüz mü?, Yoksa yeni kurbanlar, Pardon Yeni muşteriler buldunuz mu” diye soruyor. Gürol, Erzan’la Mart 2023’te yaptığı konuşmada “Fatin işin içinde!!! Ben eminim! hocayla bir yakınlaşman oldu, ben eminim. Bilmediğim daha çok şey var ben eminim. Kafayı yiyorum, kafayı” diyor. Erzan da “Bak bu işten kurtulmayayım ki yok ne fatin ne hoca ilişkisi, Söylediğim herşey doğru” cevabını veriyor.

Bilirkişi raporunda Erzan’ın telefonuna ait verilere de yer verildi: Arama Günlüğü: 591, Kişi Listesi: 5 bin 689, Notlar: 19, Veriler: 365, Ses: 2 bin 175, Videolar: 793, Arşivler: 75.