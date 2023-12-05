Seçil Erzan'ın bankadaki 17 saatlik sorgusu ortaya çıktı: "Bankada para aldığını söylersen ömrün çürür"

5 Aralık 2023 17:04 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 17:12

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bankacı Seçil Erzan'ın 9 Nisan 2023 Pazar ve 10 Nisan 2023 Pazartesi günleri Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlığı'na verdiği tek sayfalık ifadesi ortaya çıktı.

Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 26 Mayıs 2023 tarihli bilgi notuna göre, 9 ve 10 Nisan 2023 tarihlerinde Denizbank Genel Müdürlük binasının 18. katındaki toplantı salonunda Seçil Erzan ile yapılan toplamda 17 saat süren görüşmelerde, Erzan 2000 yılında Çorlu'da çalışmaya başladığını, hisse senedinde zarar ettiğini ve bakiyesini karşılamak için banka dışında kişilerden para aldığını anlattı. Ancak, bu nakit alışverişlerin tamamen banka dışında yapıldığını ve yüksek getiri farkından kaynaklandığını belirterek herhangi bir menfaat elde etmediğini savundu.

"BANKA DIŞINDA KİŞİLERDEN PARA ALDIM"

Bankanın sorgulama tarihi ve saatleri:

9 Nisan 2023 Pazar, saat 09:45-21:30: (mola ve aralarla), 10 Nisan 2023 Pazartesi saat 11:15-19:00 arası (mola ve aralarla)...”

Aralarla birlikte toplamda 17 saat süren ifadede Seçil Erzan, 2000 yılında Çorlu’da çalışmaya başladığını, hisse senedinde kaybedip zarar ettiğini, bakiyesini karşılayabilmek için banka dışında kişilerden para aldığını anlatıyor.

"HERHANGİ BİR MENFAAT ELDE ETMEDİM"

Bu ifadede Seçil Erzan ısrarla şöyle diyor: “Bu nakit alış verişi tamamen banka dışında yapılmıştır. Sistemdeki açık yüksek getiri farkından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak herhangi bir menfaat elde etmedim. (9 Nisan 2023, saat 21:13)”

"EVDEN GETİRDİĞİ HİÇBİR ŞEYE BAKILMAMIŞ"

Sözcü'de yer alan habere göre; bankanın 26 Mayıs'ta “Seçil Erzan’la yapılan görüşmelerin bilgi notunda” şu ifadelere yer verdi:

“9 ve 10 Nisan 2023 tarihlerinde, Denizbank Genel Müdürlük binasının 18. katında Seçil Erzan ile yapılan görüşmeler öncesinde veya esnasında, adı geçene ilişkin ne bir çanta araması, ne bir üst araması yapılmış, Seçil Erzan’ın evden getirdiği hiçbir şeye bakılmamış, beraberinde getirdiği defter, ajanda, vs. hiçbir şey kendisinden alınmamıştır. Seçil Erzan, bu iki günde özetle; kurmuş olduğu sistemi, kimlerden ne kadar parayı nasıl alıp, nasıl ödemelerde bulunduğunu, paraları nerede teslim aldığını ve teslim ettiğini anlatmıştır. Görüşme süresince Seçil Erzan, zaman zaman da ‘sistem’ olarak tanımladığı bu yapıya kendisine elden para vermek ve/veya kendisinden elden para almak suretiyle dahil olan kişilere ilişkin hatırladığı verilen ve alınan tutarları ifade etmiştir. Bu bilgiler, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından bir Excel tabloda birleştirilmiştir.”

"BANKADA OLDUĞUNU SÖYLERSEN ÖMRÜN ÇÜRÜR"

Seçil Erzan’ın savcılığa verdiği ikinci ifadesinde ise şunları söyledi:

“8 Nisan Cumartesi günü S.T., Çorlu’daki evime yanıma geldiğinde zorla benden ses kaydı oluşturmamı istedi. Bana şahsi telefonunu konuşma sırasında açarak sesimi kaydetti. Benden o esnada ‘Seçilciğim ben senin uzun zamandır böyle sorunlar yaşadığını biliyordum. Keşke daha önce söyleseydin. Sen bize yardımcı ol ki biz de sana yardımcı olalım. Bankada para almadığını, senin yaptığın eylemlerin bankada olmadığını söylemen gerek. Bu adamlar nasıl olur da hala bankadan para istiyorlar’ şeklinde sözler söyledi. ‘Eğer sen sadece banka dışında bu eylemleri yaptığını söylersen bu güveni kötüye kullanma şeklinde olur, bankada olduğunu söylersen zimmet olur, ömrün çürür’ dedi. Aynı gün bankada A.M.D. (baş hukuk müşaviri) da bana ‘olay kesinlikle zimmet değil, sen bu olayları banka dışında yaptın, sana en iyi avukatı tutuyoruz, sana iki tavsiyem var, bir avukatın sözünden asla çıkmayacaksın, o ne derse onu yapacaksın, iki tutuklanmayacaksın fakat olur da tutuklanırsan itirazını biz yapacağız’ dedi. Bu ses kaydını bana karşı ellerinde sakladıklarını düşünüyorum. Bu ses kaydı alındığı sırada benim evimde N.A., G. S.B. akrabamız olan S. E. de yanımızda bulunuyordu. Bu olaya tanıklardır.”

"EVİME GELDİLER, KORUMALARLA GENEL MÜDÜRLÜĞE GÖTÜRÜLDÜM"

Seçil Erzan 3 Mayıs 2023’te savcılığa verdiği ek ifadede ise şunları söylemişti:

“11 Nisan 2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim fakat bu ifadeye eklemek istediğim hususlar bulunmaktadır. Bunları teker teker açıklayacağım. Öncelikle evimde çıkan not kağıtları benim tarafımdan tutulmuştur. Bu not kağıtlarını yazan meblağlar doğrudur ancak detaylarını sormanız halinde teker teker açıklarım. Fakat şu hususları da belirtmek isterim ki bu not kağıtlarından bizzat benim yazdıklarım doğrudur. 8 Nisan Cumartesi günü Denizbank Avrupa-1 Bölge Müdürü ... Çorlu’daki evime beni görmeye geldi. Bir sonraki gün 9 Nisan’da beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu’daki Denizbank Genel Müdürlüğü’ne götürdüler.

“... S.T. bana evde detaylı arama yap, beni seni 3-4 saatte olsa beklerim. Bütün notlarını, kâğıtlarını bana getir dedi. Ben de evde her yeri arayıp evde ajandamı ve notlarımı bulup ... Hanım’a verdim.

“...10 Nisan Pazartesi günü ben tekrar korumalar eşliğinde tekrar beni Zincirlikuyu’daki Genel Müdürlüğe getirdiler. Hem 9 Nisan Pazar günü hem de 10 Nisan Pazartesi günü Denizbank’ta benimle birlikte S.T, A.M.D., C.İ., T.K. bir liste oluşturduk.”







