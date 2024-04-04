Seçimin ardından istifalarını mı istedi? İşte Erdoğan'ın A Takımı'na verdiği mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerde CHP'nin sandıktan birinci parti olarak çıkmasının ardından A Takımını değiştireceği öne sürülüyordu. Ses getiren iddia sonrası AK Parti MYK toplantısında konuşulanlar ortaya çıktı. Toplantıda Erdoğan'ın istifa konusuna hiç girmediği ve "Hepimiz beraber hatalarımızı göreceğiz. Hepimiz beraber çözümler üreteceğiz" dediği öğrenildi.

31 Mart Yerel seçimlerinden sürpriz bir sonuç çıktı! Ana muhalefet partisi CHP, 47 yıl sonra sandıktan birinci parti çıktı. Bu sonuç 2002 yılından beri sandıktan birinci çıkan AK Parti için büyük sürpriz oldu.

ERDOĞAN A TAKIMINI DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu karşısında rahat kazanmıştı. Bu sonucun üstüne yerel seçimlerde sandıktan CHP'nin çıkması AK Parti'nin koltuğunu sallandırdı. Seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin A Takımını değiştireceği öne sürülüyordu.

MYK'DA GÜNDEME GELMEDİ

Ses getiren iddialar sonrası AK Parti MYK toplantısında konuşulanlar ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa konusuna girmediğini yazdı.

Selvi konu hakkındaki yazısında şunları söyledi:

Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra, “Hepimiz beraber hatalarımızı göreceğiz. Hepimiz beraber çözümler üreteceğiz” diyor. Erdoğan, MYK üyelerinin istifasını isteyecek şeklinde bir hava oluşturulmuştu. Erdoğan o konuya hiç girmiyor. İstifa isteme söz konusu olmuyor. Zaten istediği zaman bunu yapabilecek gücü ve yetkisi olan bir lider.