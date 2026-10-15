Seçimler ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum tarih verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü’nde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Seçim takvimine dair net konuşan Uçum, 2028 seçimlerinin Mart ya da Nisan ayında yapılacağının netleştiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, yeni anayasa yapım sürecinin 1 Ekim 2026 itibarıyla başladığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız 1 Ekim TBMM’nin açılışında yeni anayasa vurgusu yaptı. 28. dönemin kalan süresinde demokratik siyasi mecralarda yeni anayasa konusu içerik kazanarak somut bir zeminde tartışılmaya başlanacak. Yeni anayasa halkın ihtiyacı olarak değerlendirilmeli ve halkın talepleri ve ihtiyaçları üzerinden ele alınmalı. İsterse 600 milletvekili onaylasın, her hâlükârda halk oylamasına sunulacak. Referandumsuz yürürlüğe sokulamaz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, gazetecilerle bir araya geldi.

“BU DÖNEM HAZIRLANMASI MÜMKÜN”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa, Terörsüz Türkiye süreci, infaz hukuku reformu ve çalışma hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerle Çankaya Köşkünde bir araya gelen Uçum, yeni anayasanın 28’inci Yasama Dönemi’nde hazırlanmasının mümkün olduğunu ancak mevcut siyasi takvim dikkate alındığında, çalışmaların fikrî olgunlaşma aşamasında ilerleyebileceğini ifade etti.

Uçum, özetle şunları söyledi:

29. DÖNEM DAHA GERÇEKÇİ

“2028 seçimlerinin Mart ya da Nisan ayında olacağı netleşmiş durumda. Seçimlerin ardından oluşacak 29’uncu Yasama Dönemi’nde yeni anayasanın yüksek mutabakatla kabul edilerek halk oyuna sunulması gerçekçi bir hedef.

İKİ DÖNEM ŞARTI KORUNUYOR

Taslaklarda Cumhurbaşkanı’nın seçilme yeterliliği ve görev süresine ilişkin değişiklik öngörülmüyor. Cumhurbaşkanı için iki dönem şartı korunuyor. Yeni anayasa çalışmalarında başlangıçta farklı tekliflerin yarıştırılması yerine anayasanın temel yaklaşımı, ilkeleri ve anayasal mimarisi üzerinde ortak bir zemin oluşturulması daha doğru. Hükümet sistemi konusunda görüş ayrılıkları olabilir. Cumhur İttifakı mevcut sistemin geliştirilerek sürdürülmesini savunuyor.

İNFAZ HUKUKUNDA REFORM MESAJI

İnfaz hukukuna ilişkin çalışmalar Adalet Bakanlığı bünyesinde uzun süredir teknik çalışmalar yürütülüyor. Cezaevlerindeki yoğunluk ve infaz hukukunda oluşan çok katmanlı yapı, reform ihtiyacını ortaya çıkardı. Mağdurlar açısından tatmin edici, hükümlüler açısından ise adil bir infaz rejimi hedefleniyor. Çalışmanın kapsamı ve kimlerin yararlanacağına ilişkin ayrıntılar henüz kesinleşmedi. Gerekli değerlendirmeler, siyasi iradenin ortaya konulmasının ardından yapılır.

YASAMA DÖNEMİ TAMAMLANMADAN REFORM GELİR

Düzenlemenin bütün suç kategorilerini aynı şekilde kapsayacağı yönünde bir beklenti oluşmaması gerekiyor. Terör suçları, FETÖ bağlantılı suçlar, uyuşturucu ticareti ile kadınlara ve çocuklara yönelik suçlar gibi alanlarda istisnaların veya özel infaz rejimlerinin söz konusu olabilir. 28’inci Yasama Dönemi tamamlanmadan infaz hukukuna yönelik bir reformun gündeme gelebileceğini öngörüyorum.

ÇALIŞMA HAYATINDA CİDDİ BİR REFORM OLACAK

Çalışma hayatındaki mevzuat dağınıklığını gidermeyi amaçlayan Türk İş Kanunu hazırlıklarında büyük ölçüde sona gelindi. Yaklaşık 40 farklı mevzuatta yer alan düzenlemelerin bir bütün hâlinde ele alınması hedeflendi.

Yeni kanunla farklı iş kollarında uygulanan çalışma süreleri, fazla mesai oranları ve işe iade hakkı gibi konulardaki uyumsuzlukların giderilmesinin amaçlandı. Türk İş Kanunu’nun temel felsefesi, çalışanlarımızın şimdiye kadar kazanmış olduğu, biriktirdiği hiçbir hakkı ihlal etmemektir. Düzenleme geleneksel medyanın yanı sıra dijital mecralarda çalışanları da kapsayacak. Umut ediyorum, Meclis’e eğer bunu gündemine alırsa, yasalaştırırsa çalışma hayatında ciddi bir reform olacak.

Seçimler ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum tarih verdi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN MGK TAKVİMİ

Terörsüz Türkiye’de Millî Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazetede yayımlanmasıyla altı aylık başvuru süreci başlayacak. Bu yıl bitmeden MGK kararının ilan edilmesi kuvvetle muhtemel. Sürecin 2027’nin ilk yarısı tamamlanmadan hayata geçirilmesine yönelik beklenti içindeyim. Silah bırakmada temel doğrultuda bir sapma yok, ilerliyor

Abdullah Öcalan

ÖCALAN’A KOORDİNATÖRLÜK VERİLMESİ

Silahsızlanma ve Siyasallaşma Alt Komisyonu Öcalan’ı koordinatör olarak görevlendirebilir. Bu görevlendirme ne Öcalan’ın hükümlü statüsünü değiştiren bir görevlendirmedir ne Öcalan’ın infaz sürecini askıya alan bir değerlendirmedir. Söz konusu çalışma şartları bir imtiyaz olarak görülmemelidir. Hükümlü statüsü değişmiyor. Öcalan’ın infaz süreci devam ediyor.”

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