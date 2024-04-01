Seçimlerin en çok merak edilen partisi! YRP'nin kazandığı belediyeler belli oldu

Yerel seçilerin en çok merak edilen partisi Yeniden Refah Partisi oldu. Fatih Erbakan'ın Genel Başkanı olduğu YRP resmi olmayan sonuçlara göre 69 belediye kazandı. İşte YRP'nin birinci çıktığı belediyeler...

Türkiye 10 ay sonra yeniden sandık başına gitti... İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP ve AK Parti arasında süren kıyasıya yarışta ana muhalefet partisi seçimi önde götürdü. Seçimin en çok merak edilen partisi ise Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı belediyeler belli oldu.

YRP YÜZDE 8.7 OYA ULAŞTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini genel merkezde değerlendirdi. Erbakan, açılan sandıklara göre Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye genelinde yüzde 6’ya ulaşarak Türkiye’nin 3’üncü partisi olduğu kaydetti. Erbakan, şu ana kadar elde edilen verilere göre partisinin belediye meclis üyeliğinde ise ülke genelinde yüzde 8.7 oy oranına ulaştığını dile getirdi.

YRP 69 BELEDİYEYİ KAZANDI

Fatih Erbakan, şu ana kadar açılan sandıklardan gelen verilere göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ve Yozgat Belediyesini Yeniden Refah Partisi’nin kazandığını açıklayarak, “Bu iki il belediyesine ilaveten 43 ilçe ve 24 belde belediyesini de kazanmıştır. Toplamda 69 belediyi Yeniden Refah Partimiz kazanmış bulunuyor. Bu sonuçlar milletimizin tercihini milli görüşten ve Yeniden Refah'tan yana kullandığını açık bir şekilde göstermiştir. Bu sonuçlar milli görüşün yeniden şahlanışıdır ve Yeniden Refah'ın iktidar yürüyüşünün ayak sesleridir” dedi.