Sedef'i katledip intihar etmişti: Katil zanlısı 'acil' koduyla silah aramış

Tekirdağ'da Sedef Çınar'ı öldüren Fahrettin Toraklı'nın sosyal medyadan 'acil' ilanıyla tabanca aradığı ortaya çıktı. Cinayetin geliyorum dediği olayda jandarma silahı satanları arıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre cuma akşam saatlerinde Fahrettin Toraklı (22), kız arkadaşı Sedef Çınar (24) ile konuşmak üzere plakalı aracıyla gölet kenarına gelmişti. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

FABRİKAYA GİDEN İŞÇİLER FARK ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Fahrettin Toraklı, yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile Sedef Çınar'ı vurarak öldürmüştü. Fahrettin Toraklı, ardından aynı tabanca ile kendi yaşamına son vermişti. Yaşanan vahim olayı ise sabah saatlerinde fabrikaya işe giden işçiler fark etmişti. Park halindeki araçta iki kişinin hareketsiz yattığını fark eden işçiler durumu 112 Acil Servis'e bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fahrettin Toraklı ve Sedef Çınar'ın hayatlarını kaybettiğini tespit etmişti.

CİNAYET HAZIRLIĞI...

Cinayet ve intiharın ardından ortaya çıkan detaylar ise, olay yaşanmadan önce adeta geliyorum demiş. Fahrettin Toraklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, cinayeti ve intiharı günler önceden planladığını ortaya koyuyor.

Silah Ustaları adlı bir Facebook sayfasına, “Tekirdağ, Çerkezköy, Silivri vb yakınlarında uygun fiyatlı tabanca aranıyor, acil hemen alınacak elden” diye cinayetten saatler önce paylaşım yapan Toraklı, “Tekirdağ Çerkezköy, elden tüfek, tabanca sıfır bulunur” paylaşımının altına da, paylaşım yapan hesaptan iletişim bilgisi istediği görülüyor.

SİLAH SATANLAR JANDARMANIN RADARINDA

Cinayeti ve intiharı işleyeceği silahı ilanla arayan Fahrettin Toraklı'nın günler öncesinden bu eylemi planladığı da ortaya çıkıyor. İlanla silah arayıp adım adım, yapacağı işleri planlayan Fahrettin Toraklı'nın telefon trafiğini, sosyal medya ağlarını mercek altına alan Jandarma ekipleri şimdi olayda kullanılan silahı nereden temin ettiğini de araştırıyor.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan geniş çaplı soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte cinayet ve intiharın da tüm detayları ve silahın kim veya kimlerden ne zaman aldığı da ortaya çıkmış olacak.