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Şehir içi trafiğe nefes olacak! Tamamlanan kavşak ve köprü bu gece trafiğe açılıyor

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Şehir içi trafiğe nefes olacak! Tamamlanan kavşak ve köprü bu gece trafiğe açılıyor
Başlık ResmiŞehir içi trafiğe nefes olacak! Tamamlanan kavşak ve köprü bu gece trafiğe açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın’ın şehir içi trafiğini rahatlatacak Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü’nün 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00’de trafiğe açılacağını duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın Şehir Geçişi kapsamında tamamlanan Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Aydın’ın şehir içi trafiğine nefes olacak projede çalışmaların 6 Kasım itibarıyla tamamlandığını kaydetti. Uraloğlu, “Toplam 950 metre uzunluğundaki kesimi tamamladık. Projemizi bu akşam saat 22.00 itibarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.

105 METRELİK ALTGEÇİT VE 45 METRELİK KÖPRÜ İNŞA EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 105 metre kapalı kesit uzunluğuna sahip Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ile 45 metre uzunluğundaki Tabakhane Köprüsü’nün inşa edildiğini belirtti. Uraloğlu, “Şehir içi ulaşımda trafik akışını rahatlatacak bu düzenlemeyle sürücülerimize daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlayacağız.” dedi.

Şehir içi trafiğe nefes olacak! Tamamlanan kavşak ve köprü bu gece trafiğe açılıyor
Başlık ResmiŞehir içi trafiğe nefes olacak! Tamamlanan kavşak ve köprü bu gece trafiğe açılıyor

ARAÇ KUYRUKLARININ UZUNLUĞU 101 METREYE DÜŞECEK

Projenin Aydın şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, güzergâhta yaşanan beklemelerin önemli ölçüde azalacağını bildirdi. Uraloğlu, “Projemizle güzergâhtaki bekleme süresini 2 dakika azaltacağız. Araç kuyruklarının uzunluğunu ise 510 metreden 101 metreye düşüreceğiz. Böylece şehir içi ulaşımda trafik akışını hızlandıracağız.” açıklamasında bulundu.

Şehir içi trafiğe nefes olacak! Tamamlanan kavşak ve köprü bu gece trafiğe açılıyor
Başlık ResmiŞehir içi trafiğe nefes olacak! Tamamlanan kavşak ve köprü bu gece trafiğe açılıyor

YILLIK 340 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da dikkati çekti. Uraloğlu, “Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü ile zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 340 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 613 ton azaltacağız.” ifadelerini kullandı.

Şehir içi trafiğe nefes olacak! Tamamlanan kavşak ve köprü bu gece trafiğe açılıyor
Başlık ResmiŞehir içi trafiğe nefes olacak! Tamamlanan kavşak ve köprü bu gece trafiğe açılıyor
Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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