Şehit yakınlarını ve gazileri suçlarına alet etmişlerdi: Yemek usulsüzlüğüne ceza yağdı

Adana'da şehit yakını ve gazilere verilen bir yemekteki usulsüzlük ceza yağmuruna tutuldu. Ceyhan Belediyesi'ne ederinden fazla fatura kesen aralarında eski Ceyhan Belediye Başkan Yardımcısı'nın da olduğu 4 kişi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2018 yılında şehit yakını ve gazilere yemek düzenlendi. 150 kişilik yemekte usulsüzlük yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine dönemin görevlileri ve yemek firması hakkında dava açıldı.

Ceyhan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın 10. celsesinde karar açıklandı.

FATURADA SAHTECİLİK

Karara göre 2018 yılında Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper B. döneminde 150 şehit yakını ve gazi ailesine verilen tavuk sote ve pilav yemeğinin faturasının kabartılarak Ceyhan Belediyesine kesildiği, dönemin şartlarında 7 TL olan ve 150 kişiye verilen tavuk sote ve pilav menüsü için bin 50 TL fatura kesilmesi gerekirken bir yemek firması tarafından 59 bin 400 TL fatura kesildiği belirlendi.

4 KİŞİYE 6 YIL HAPİS

Bu nedenle mahkeme; dönemin Ceyhan Belediyesi Başkan Vekili Ali Alper B., Başkan Yardımcısı Zafer B., Osman Bahri A. ile yemek firması sahibi Esra B.'yi ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.