Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek

24 Aralık 2023 00:15 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 02:19

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden bir acı haber daha geldi. Alçak saldırıda 6 askerimiz daha şehit oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileyen Erbaş, şunları kaydetti:

"24 Aralık 2023 Pazar günü sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edeceğiz inşallah. Aziz milletimizi duaya katılmaya davet ediyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun."