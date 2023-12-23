Kuzey Irak'tan acı haberler geldi! 6 askerimiz daha şehit oldu

23 Aralık 2023 18:56 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 21:02

Dün Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda 6 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu akşam bir acı haber daha geldi.

6 ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimizin daha şehit olduğunu ve 1 askerimizin de yaralandığını aktardı.

13 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlık çıkan çatışmada 13 teröristin de etkisiz hale getirildiği duyuruldı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

"HİÇBİR HAİN SALDIRI TÜRKİYE'NİN BERABERLİĞİNİ SARSAMAYACAK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Unutulmamalıdır ki hiçbir hain saldırı Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Türkiye olarak hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadelemize azim ve cesaretle devam edeceğiz."

SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARINDAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

"BUGÜN BİR KEZ DAHA KAHROLDUK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün aldığımız acı haberin ardından bugün bir kez daha kahrolduk. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİMİZE DÜŞEN ATEŞE BİR KOR DAHA EKLENDİ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mesajında, "Dün akşam yüreğimize düşen ateşe bugün bir kor daha eklendi ve maalesef bir acı haber daha aldık. Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde askerlerimize yapılan saldırıda 6 kahraman Mehmetçiğimizi daha teröre şehit verdik." ifadelerini kullandı.

Şehit askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Akşener, şunları kaydetti: "Evlatlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bugün 85 milyon Türk milleti olarak yaralıyız ama yaramızı deşmeye çalışan hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya da kararlıyız. Duyması gereken kim varsa duysun, varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da şehit olan kahraman askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine sabır dileyerek, "Rabb'im sınırlarımızda teröre karşı mücadele eden tüm vatan evlatlarımızı bizlere bağışlasın." mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi. Yaralı askere de acil şifa dileklerinde bulunan Davutoğlu, "Şehitlerimizin mekanları cennet, ruhları şad olsun." ifadesini kullandı.