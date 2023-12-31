Şehitler ve Filistin için Galata’ya

31 Aralık 2023 07:51 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 07:58

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırıma dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. 1 Ocak 2024 günü de İstanbul’da tarihî bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Millî İrade Platformunun organize ettiği yürüyüşte Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Taksim Camileri ile Eminönü Yeni Cami’de sabah namazında buluşulacak. Şehitler için dua edilecek. Ardından saatler 08.30’u gösterdiğinde camilerden Galata Köprüsü’ne doğru yürüyüş başlayacak. 308 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yapılan buluşmada hem PKK terörü hem de İsrail zulmü lanetlenecek. Galata Köprüsü, yürüyüş sebebiyle sabah saatlerinde trafiğe kapatılacak.