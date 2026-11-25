Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 askerin kimlikleri açıklandı. Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştırılırken, Denizli'de iki çocuk babası olan bir askerin şehadeti ilçeyi hüzne boğdu, Sivas'ta ise şehit Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un annesi ve ablası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

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Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, şehit askerlerimizin kimliklerini açıkladı.

Şehitlerimizin Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ve Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un yanı sıra Hava Personel Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Eraslan ve Hava Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler imzasıyla yayımlanan mesajda, şehit askerler için rahmet dilenirken ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır temennisinde bulunuldu.

Mesajda, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu: Acı haber memleketlerine ulaştı

ACI HABER MEMLEKETLERİNE ULAŞTI

Kazada şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün ailesine acı haber ulaştırıldı.

Şehit Albay Mehmet Çöl'ün şehadet haberi, Tepebaşı ilçesindeki Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından bildirildi.

Acı haberin duyulmasının ardından şehidin yakınları, arkadaşları ve sevenleri aileye taziye ziyaretinde bulunmak üzere eve geldi.

Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Şehit olan askerlerden Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın da şehadet haberi ailesine ulaştırıldı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Demirhan'ın acı haberi, ilçede yaşayan ailesine verildi. Şehadet haberinin duyulması ilçede büyük üzüntüye neden olurken, şehit askerin evli ve iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu: Acı haber memleketlerine ulaştı

BABA EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit askerlerden 41 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan’ın şehadet haberi, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından bildirildi. Acı haberin ardından şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Erarslan'ın şehadeti, ailesi ve yakınlarını hüzne boğdu.

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu: Acı haber memleketlerine ulaştı

ACILI AİLE HASTANEYE KALDIRILDI

Şehit olan Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un ailesi büyük acı yaşadı. Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde yaşayan baba Kadir ve anne Hülya Karabulut, oğullarının şehadet haberini komşularından öğrendi.

Acı haberin ardından Eskişehir'e gitmek üzere köyden ayrılan aile, Sivas'ta yaşayan kızları Zeliha Çetin'in yanına geçti. Ancak anne Hülya Karabulut ile kızı Zeliha Çetin, aldıkları haberin ardından fenalaştı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, anne ve kızı ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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