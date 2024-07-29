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Şehri karıştıran intihar vakası! Boynuna ip bağladığı fotoğrafı paylaştı, ekipler harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şehri karıştıran intihar vakası! Boynuna ip bağladığı fotoğrafı paylaştı, ekipler harekete geçti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Orhangazi Belediyesi’nde temizlik işleri müdürlüğünde çalışan bir kişinin paylaşımı ortalığı karıştırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden boynunda iple fotoğrafına yer veren ve helallik isteyen adam için ekipler harekete geçti.

Olay, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Orhangazi Belediyesi’nde temizlik personeli olarak çalışan 41 yaşındaki M.K.'nin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunması ortalığı karıştırdı. 

“HAKKINIZI HELAL EDİN, YAPAMIYORUM”

M.K. sosyal medya hesabından boynunda bir iple paylaştığı fotoğraf ile “Hakkınızı helal edin artık çok bunaldım yapamıyorum. Herkesten çok özür dilerim. Elveda canım babam bunu hiç unutma ben seni canımdan çok sevdim her zaman. Çocuklarım sana emanet” notunu paylaştı.

BULMAK İÇİN EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Paylaşım sonrasında çok sayıda personel ile birlikte polis ekipleri şahsı aramaya başladı. 

Bir zeytinlik alanda çekildiği gözlenen fotoğraftan yola çıkan ekipler M.K.’yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şahsın telefonunun çaldığı ancak cevap vermediği belirlendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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