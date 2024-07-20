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Tekirdağ’da cinayet: Emekli polis, taksiciyi öldürdü sonra intihar etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tekirdağ’da cinayet: Emekli polis, taksiciyi öldürdü sonra intihar etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'dan Tekirdağ'a götürdüğü müşterisi emekli polis Soner Kırdaş tarafından silahla öldürülen taksici Ali Koçyiğit hayatını kaybetti. Feci olayın ardından katil aynı silahla intihar etti. Taksici Koçyiğit, bugünkü cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Korkunç olay, 19 Temmuz 2024 tarihinde saat 03.00 sıralarında Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde meydana gelmişti. 

KAFASINDAN TEK KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Bakırköy'de bir otomobille taksicilik yapan Ali Koçyiğit, Tekirdağ'a gitmek isteyen Soner Kırdaş isimli müşteriyi götürdü. Emekli polis olan Kırdaş, vardığı noktada yanındaki tabancayla taksi sürücüsü Koçyiğit'i kafasından tek kurşunla vurarak öldürdü. 

Tekirdağ’da cinayet: Emekli polis, taksiciyi öldürdü sonra intihar etti - 1. Resim

‘DUR’ İHTİHARINA UYMADI, KAÇTI

Şüpheli daha sonra öldürdüğü taksi sürücüsünü yol kenarına atarak araçla İstanbul'a geldi. Şüpheli, öldürdüğü taksicinin aracıyla tur attığı sırada Merter'de polis uygulamasına takıldı ancak polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçtı. 

Tekirdağ’da cinayet: Emekli polis, taksiciyi öldürdü sonra intihar etti - 2. Resim

Soner Kırdaş

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Polisten kaçan şüpheli Soner Kırdaş, E-5 Karayolu Büyükçekmece Güzelşehir mevkiinde bariyerlere çarparak durdu. Polisin geldiğini gören şahıs, taksiciyi öldürdüğü silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti. Savcılık ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından intihar eden Soner Kırdaş'ın emekli polis olduğu ve cinayete karıştığı tespit edildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Tekirdağ’da cinayet: Emekli polis, taksiciyi öldürdü sonra intihar etti - 3. Resim

Ali Koçyiğit

TAKSİCİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Tekirdağ'da cinayet kurban giden taksi sürücüsü Ali Koçyiğit ise adli tıpta yapılan otopsinin ardından cenazesi Bahçelievler Şirinevler Ulu Camisine getirildi. Burada öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Koçyiğit, gözyaşları içinde Başakşehir Yeni Kayabaşı Mezarlığına defnedildi.

Tekirdağ’da cinayet: Emekli polis, taksiciyi öldürdü sonra intihar etti - 4. Resim

“KUZENİM CİNAYETE KURBAN GİDİYOR”

Olayla ilgili konuşan Ali Koçiyiğit'in kuzeni Önder Koçyiğit, “Kuzenim yine işe çıktığı bir dönemde, saat 21.00 sıralarında aracına bir müşteri alıyor. Şahıs kendisini Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ne götürülmesini talep ediyor. Marmara Ereğlisi'ne gidildikten sonra kuzenim ücreti almak için aracı durdurduğunda şahıs, tek el ateş ederek kuzenimi kafasından vuruyor. Kuzenim cinayete kurban gidiyor. Soğukkanlı bir şekilde kuzenimi sokağın kenarına bir yere araçtan atarak bırakıyor. Araca biniyor ve araçla İstanbul turu atıyor. Kuzenimin öldüğünden kimsenin haberi yok. Tur atarken, polis çevirmesine takılıyor. Polis çevirmesinden kaçarken, artık kaçamayacağı bir noktaya geldiğinde intihar ediyor” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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